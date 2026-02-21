Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum - Son Dakika
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

21.02.2026 10:28
Müge Anlı programına katılan Şerife Şimşek, kendisinden 25 yaş küçük Mehmet Demir'in evlilik vaadiyle güvenini kazanıp 7 milyon TL değerindeki evini üzerine geçirdiğini ve ardından ortadan kaybolduğunu iddia etti. Duydukları karşısında şaşkına dönen Müge Anlı ise ''İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum'' ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 70 yaşındaki Şerife Şimşek'in anlattıkları stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. 40 yaşında eşini kaybettikten sonra 5 çocuğunu tek başına büyüttüğünü söyleyen Şimşek, çalıştığı muz tarlasında tanıştığı Mehmet Demir'in kendisini kandırarak 7 milyon TL değerindeki evini elinden aldığını iddia etti.

"ONUN SEVGİSİ EVİMİ ELİMDEN ALINCAYA KADARMIŞ"

Olayların yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını belirten Şimşek, kendisinden 25 yaş küçük olan Mehmet Demir'in kendisine "bal peteğim" diye hitap ettiğini ve zamanla güvenini kazandığını söyledi. Demir'in evleneceklerini vaat ettiğini öne süren Şimşek, "Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi. Onunla Hatay'a kaçtık. Yalancı Mehmet, hani evlenecektik?" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"İLK DEFA NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Şimşek'in açıklamaları karşısında Müge Anlı da şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı, "İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

400 BİN LİRA YATIRIP GERİ ÇEKTİĞİ İDDİASI

İddialara göre Mehmet Demir, Şimşek'in üzerine kayıtlı dubleks daire olduğunu öğrendikten sonra harekete geçti. "Seni Hatay'a götüreceğim, orada evleniriz" diyerek Şimşek'i ikna eden Demir'in, mülk takası bahanesiyle tapu dairesine götürdüğü öne sürüldü. Güven sağlamak amacıyla Şimşek'in hesabına 400 bin TL yatırdığı, tapu işlemlerinin ardından bu parayı geri çektirdiği iddia edildi. Demir'in 7 milyon TL değerindeki evi kendi üzerine aldıktan kısa süre sonra sattığı ve Şimşek ile iletişimini kestiği öne sürüldü.

