Muğla bodrum'da yıkım çalışmalarında sona gelindi

Bodrum'da yıkım çalışmalarında sona gelindi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırı bölümleri tespit edilince bu kısımların kaldırılması istenen otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin bulunduğu 19 projenin yıkım çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nce daha önce İmar Planı'nda aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu. Bakan Kurum, 28 Eylül'de imara aykırı olduğu tespit edilen ve yıkımına karar verilen projeler için yeniden Bodrum'a geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyıdan 2'nci kez denetim yapan Kurum, 11'i otel olmak üzere aralarında villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projedeki yıkım çalışmalarını kontrol etti. Bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde yer alan o projelerdeki yıkım çalışmalarında sona gelindi. Öte yandan kamuoyunda uzun süre gündem konusu haline Gündoğan'daki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren 'The Bo Viera' projesinin asansör ile Gümbet'teki 'Le Chic' projesindeki otel ve rezidanslarının bazı bölümlerinde yıkım işlemleri sürüyor. 'The Bo Viera' projesinde imara aykırı olduğu tespit edilen bölümlerin üzerine boyayla çarpı işareti konulduğu, iş makineleri ve inşaat işçilerince yıkımın yapıldığı görüldü. Yıkıldıktan sonra kötü görüntü oluşan alanlarda ise otel işçileri tarafından kıyı düzenleme çalışması yapılıyor. Bazı projelerde beton kesme işleminin ardından bloklar vinçle bölgeden taşınıyor. Metrajlarına göre her firmaya, farklı günlerde çalışmalarını tamamlaması için süre verildiği öğrenildi.

Bodrum'da mühürlenen projelerde şu tespitlerin yer aldığı öğrenildi:

"Arazide hafriyat yapılarak imar planlarındaki kotlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenlenerek fazladan kat kazanılması, turizm emsali kullanılarak konut amaçlı imalatlar yapılması, günübirlik tesis ruhsatı alınmasına rağmen konut amaçlı kullanımlara dönüştürülmesi, plana aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarılmak suretiyle iskana konu edilmiş, plana aykırı istinat duvarları ve dolgular yapılarak villa bahçeleri oluşturulmuş, kıyı ve sahil şeritlerinde kaçak iskele, dolgu, kıyı düzenlemeleri, asansör kuleleri, istinat duvarları yapılmış."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, İmar Barışı'na aykırı yapı sayısında Muğla, ilk sırada yer alıyor. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplam 1351 yapının yıkılacağı kaydedildi.