Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kitap Bağış Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kitap Bağış Kampanyası

08.11.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası ile 5 bin 200 kitap toplayarak vatandaşların okuma alışkanlığını teşvik ediyor. Başkan Ahmet Aras, tüm vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kitap bağış kampanyası ile 5 bin 200 kitap topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyor, bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatılan "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinden vatandaşların desteği ile kitap koleksiyonuna 5 bin 200 yeni kitap ekledi. Bağışlanan kitaplar, Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanelerinde, ihtiyacı olan okul ve mahalle kütüphanelerinde değerlendirilecek. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ne bağışlarını yapabiliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla kampanyayı başlattıklarını belirtti. Kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Aras, kitap okumanın çağın dijital imkanlarına rağmen önemini koruduğunu vurguladı.

"İnsanın sahip olabileceği en büyük servet okuduğu kitaplardır"

Başkan Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim…" sözlerini hatırlatarak, "Kitap, insanın en iyi dostu ve onu aydınlatan yol arkadaşıdır. Muğla'da kurduğumuz kütüphanelerle bilgiye erişimi artırırken, 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyasıyla kitap koleksiyonumuzu büyütüyor; mahallelere, muhtarlıklara destek sağlıyoruz. Okuduğumuz kitapları paylaşarak daha fazla kişinin bilgiye ulaşmasını hedefliyoruz. Çünkü bir insanın sahip olabileceği en büyük servet okuduğu kitaplardır. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyor, bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Ahmet Aras, Kültür, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kitap Bağış Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz “Biraz daha içeyim“ dedi, polisin verdiği yanıt bomba Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı
Sapanca’da villada gizemli ölüm İki genç hareketsiz bulundu Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Türkiye’nin ilk lüks konseptli AVM’si yıkılıyor Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor
Trump talimat verdi ABD ordusu Nijerya’ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı
Ne yaptın sen Oğuz Aydın Taraftarı çıldırtan pozisyon Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon

12:45
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
12:34
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe’den gidiyor
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
12:26
Yok artık Ederson Manchester City’de yaptığını Fenerbahçe’de de yaptı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı
12:21
Süleyman Soylu’yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
12:12
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
11:19
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 12:56:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kitap Bağış Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.