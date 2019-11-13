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Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da '8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap' projesi - Son Dakika

Muğla'da "8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap" projesi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap" projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerince "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın "Mavi Sürgün" kitabı okundu.

Muğla'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap" projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerince "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın "Mavi Sürgün" kitabı okundu.

Bodrum Deniz Müzesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Programları kapsamında gerçekleştirdiği projeye, Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Her ay bir Halikarnas Balıkçısı kitabının farklı bir konuşmacı ve konuk konuşmacıyla müzede anlatıldığı projede, bu ay Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın "Mavi Sürgün" eseri ele alındı.

Mavi Sürgün kitabı ve Halikarnas Balıkçısı, Emekli Türkçe öğretmeni ve Halikarnas Balıkçısı Forumu Temsilcisi Hatice Yücel tarafından öğrencilere anlatıldı.

Hatice Yücel, çocuklarında katılımının yoğun olduğu etkinlikte, bir konuşma gerçekleştirdi.

Anlatımdan sonra, Bodrum Belediyesi'nin kültür yayını olarak basılan "Cevat Şakir, Bodrum'un Mavi Merhabası" kitabı öğrencilere hediye edildi.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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