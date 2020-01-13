Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi - Son Dakika

Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi

6 saat önce

Muğla'da bekçi Mustafa Taner, dağdaki kurtları fotokapanla görüntülemeyi başardı.

Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi, System.String[]

Muğla'da bekçi Mustafa Taner, dağdaki kurtları fotokapanla görüntülemeyi başardı.

Kavaklıdere ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde bekçilik yapan Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde ilgiyle izlediği ve yakından görmek istediği kurtları görüntülemek için fotokapan satın aldı.

Motosikletiyle 1550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı'na çıkan ve kurt izlerine rastlayan Taner, soğuk havaya rağmen fotokapanı yerleştirdi.

Kasaptan aldığı etleri fotokapanın çevresine bırakan Taner, her gün görüntülerini izlemek için dağa çıktı.

Taner, yaklaşık bir ay sonra fotokapana 5 kurt ve 1 vaşağın yakalandığını fark etti.

Kurtların etleri yediği ve uluduğu anlar ile bir vaşağın yer aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bekçinin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtlara hayranlık duyduğunu ve bir süredir onlarla ilgili araştırma yaptığını söyledi.

Kar, yağmur, çamur demeden büyük emek harcayarak çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Taner, "Fotokapandan kurtları izleyince heyecanlandım. Bu hayvanların korunmasına katkı sunmak için çektiğim görüntüleri yetkililerle de paylaşacağım. Bundan sonra da çalışmalarım devam edecek." diye konuştu.

Taner, sosyal medyada paylaştığı görüntüleri çok sayıda kişinin izlemesinin ve güzel yorumlar yapmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kavaklıdere, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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