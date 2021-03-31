Muğla'da çevrim içi "sanat terapisi" - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde evde vakit geçirmek zorunda kalan kişilerin psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve kaliteli zaman geçirmeleri için çevrim içi "sanat terapisi" eğitimleri veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgını nedeniyle evde bulunan vatandaşlara yönelik çalışma yürütüyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde oluşturulan dijital sanat atölyesinde, uygulamaları olarak çevrim içi sanat terapisi eğitimi gerçekleştiriliyor.

Farklı periyotlarla gerçekleştirilen eğitimlerde, salgın döneminin getirmiş olduğu psikolojik bunalımlar ve kaygı durumlarının sanat kuramları ile ortadan kaldırılması hedeflenen içerik ve uygulamalar anlatılıyor.

Sanat terapisi eğitimleri kapsamında salgın sürecinde evde zaman geçiren vatandaşların psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, verimli ve kaliteli zaman geçirmeleri amaçlanıyor.