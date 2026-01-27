Muğla'da Fırtına Otopark Çatısını Uçurdu - Son Dakika
Muğla'da Fırtına Otopark Çatısını Uçurdu

Muğla'da Fırtına Otopark Çatısını Uçurdu
27.01.2026 13:12
Dalaman'da etkili fırtına, bir otopark çatısını uçurdu; maddi hasar oluştu, yaralanan yok.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan fırtına, bir otopark çatısını uçururken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları ve ağaç devrilmeleri yaşanırken, Dalaman ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Dalaman'da başlayan fırtına ve sağanak yağmur sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle bir anda şiddetini artıran fırtına sebebiyle bir evin önündeki otoparkın çatısı uçtu. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde bir anda rüzgarın şiddetlenmesi ve çatının yerinden sökülerek uçması yer aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi zarar meydana geldi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

