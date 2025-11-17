Muğla'da Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
Muğla'da Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

17.11.2025 15:13
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'ın kan ihtiyacına destek olmak amacıyla 17-21 Kasım tarihleri arasında il genelinde kan bağışı kampanyası düzenliyor. Kampanya, Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde başlatıldı ve 21 Kasım'a kadar devam edecek.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'ın kan ihtiyacına destek olmak amacıyla 17–21 Kasım günleri arasında il genelinde düzenlediği kan bağışı kampanyasını, Menteşe'de Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nden başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'ın artan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla düzenlediği kan bağışı kampanyasını Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde başlattı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin gönüllü çalışanlarının katıldığı kampanya, hem farkındalık oluşturmayı hem de Kızılay'ın kan stoklarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Kampanya, 21 Kasım'a kadar altı ilçede devam edecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kızılay ekiplerinin rahat çalışabilmesi için bağış noktalarında yer ve organizasyon desteği de sağlıyor.

"Tüm hemşehrilerimizi bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kızılay'ın kan ihtiyacına destek olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Menteşe'den başlattığımız bu kampanya ile hem farkındalığı artırmayı hem de kan stoklarına katkı sunmayı istedik. Gönüllü olarak bağışta bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir ünite kan, bir hayata umut olabilir. Tüm hemşehrilerimizi bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kan bağışı noktaları ve tarihleri ise şöyle:

-18 Kasım 2025/ 11.00–18.00 | Bodrum | Konacık Hizmet Binası Eğitim Salonu

-18 Kasım 2025/ 10.00–18.00 | Marmaris | Türkmenistan Parkı

-19 Kasım 2025/ 10.00–18.00 | Milas | Atapark Meydanı

-20 Kasım 2025/ 10.00–18.00 | Ortaca | Eski Devlet Hastanesi Bahçesi

-21 Kasım 2025/ 10.00–18.00 | Fethiye | Uğur Mumcu Otoparkı

-21 Kasım 2025/ 10.00–17.00 | Datça | MUSKİ Abone İşleri Önü

