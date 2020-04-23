Muğla'da motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücü Akar olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Durmuş Alp ağır yaralandı.

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