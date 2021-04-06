Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Dağlı (80) idaresindeki 48 HB 294 plakalı otomobil, Antalya- Fethiye kara yolu Urluca mevkisinde, Onur Ç. yönetimindeki 48 AEY 134 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki yaralı Emine Dağlı (78) ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dağlı, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı.