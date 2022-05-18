"Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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"Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi" projesi tanıtıldı

18.05.2022 18:40

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi" başlıklı projenin tanıtımı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi" başlıklı projenin tanıtımı yapıldı.

Seminer, MSKÜ bünyesinde kurulan Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KOZMER), Doç. Dr. Yusuf Sıcak tarafından Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri ile yöre halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerin ardından katılımcılar, KOZMER Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Demir eşliğinde merkezi gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

KOZMER laboratuvarında Doç. Dr. Yusuf Sıcak tarafından "Su Bazlı Sığla Kremi" uygulamalı olarak üretildi.

Prof. Dr. Sıcak, burada gazetecilere, endemik bir tür olan Anadolu Sığla Ağacının 'Liquidambar orientalis' olarak bilindiğini ve halk arasında Akamber ve Akgünlük gibi farklı isimlendirmeleri olduğunu söyledi.

Sığla ağacının tarihte birçok kullanımının aydınlatılmış olduğuna dikkati çeken Sıcak, Türkiye'de de özellikle Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris'te kendiliğinden yayılış gösteren endemik bir tür olduğunu ifade etti.

Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi projesi tanıtıldı
Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi projesi tanıtıldı
Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi projesi tanıtıldı
Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi projesi tanıtıldı

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Kleopatra'nın güzellik iksirinden kremMSKÜ'nün Bilimsel Araştırma Projelerinden 'Su Bazlı Sığla Kremi üzerine Formülasyon Geliştirilmesi' projesinde... Kleopatra'nın güzellik iksirinden kremMSKÜ'nün Bilimsel Araştırma Projelerinden 'Su Bazlı Sığla Kremi üzerine Formülasyon Geliştirilmesi' projesinde... BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ OPERASYONU BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ OPERASYONU
Kaynak: AA

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