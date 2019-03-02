Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Köyceğiz
ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Dalaman
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile skunk maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi F.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:21 Kaynak: AA
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