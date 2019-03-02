Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile skunk maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi F.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:21 Kaynak: AA

Köyceğiz, Güncel
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