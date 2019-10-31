Son Dakika Haberleri: Muğla kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift, toprağa verildi
Son Dakika Güncel Muğla kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift, toprağa verildi

Muğla kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift, toprağa verildi

7 saat önce

Kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift, toprağa verildiMUĞLA'nın Milas ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren Melek Kaya (73) ve eşi İlyas Kaya (70), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift, toprağa verildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren Melek Kaya (73) ve eşi İlyas Kaya (70), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Milas'ın kırsal Koru Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk, 4 torun sahibi, Melek-İlyas Kaya çiftini dün (çarşamba) sabah evlerinden hiç çıkmamaları üzerine merak eden yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kaya çiftini, ağızlarından köpük gelmiş halde yerde hareketsiz bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar, torunları tarafından önce dışarıya taşınan ardından suni teneffüs yapılan Kaya çifti, yaşama döndürülemedi. İlk incelemeye göre, Kaya çiftinin gece yatarken yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Çiftin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Kaya çiftinin cenazesi yakınları tarafından alındı. Koru Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenazeler, vakit beklenmeden kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Komşuları yaşamını yitiren Kaya çiftinin birbirlerine çok düşkün olduğunu belirtip, İlyas Bey, felçli olan eşinin yanından bir an olsun ayrılmazdı. Her gün sabah akşam tekerlekli sandalye ile eşini gezdirirdi. Ölümleri de birlikte oldu. Aramızdan ani ayrılışları bizleri derinden üzdü dedi. Çiftin ölümüne neden soba, çocukları tarafından evden kaldırıldı.

Muğla kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift, toprağa verildi

Melek Kaya, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:02 Kaynak: DHA
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