MUĞLA MARMARİS Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu - Son Dakika

Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu

Marmaris'in dünyaca ünlü noktalarından Kızkumu, bu tatil döneminde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Marmaris merkeze yaklaşık 35 km uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Kızkumu'nda, tatilciler koyun sığ noktasında denizin üstünde yürüyormuş hissiyle tatillerinin keyfini çıkarıyorlar. Uzunluğu 550 metreyi bulan sığ geçişin yaklaşık 5 metrelik de genişliği bulunuyor.

Kızkumu'nun sembolü haline gelen prenses heykeli de son günlerin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Heykelin üzerine bırakılan kişisel eşyalar tepkiye neden olmuştu. Havlu, tişört vb. eşyalar, bu noktada denize girenler tarafından heykele asılıyor ve ortaya çoktan çirkin görüntü sağduyulu turistlerin tepkisine neden oluyordu. Tepkilerden ve yetkililerin uyarılarının ardından bu çirkin görüntü son buldu. Hafta sonu itibariyle yeniden görüntülenen prenses heykelinin 'askılık' rolünden kurtulduğu görüldü.