Muğla Valisi Orhan Tavlı, Dalaman'da ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Dalaman ilçesinde devam eden proje ve yatırımları inceledi, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Tavlı, ilçeye gelişinde Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Ünal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Cüneyt Yıldırım tarafından karşılandı.

Kaymakamlığı ziyaret eden Tavlı, Kaymakam Ali Güldoğan'dan ilçenin sağlık, eğitim, ekonomik, tarım ve turizm potansiyeli, ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tavlı, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz ve meclis üyeleriyle de bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Tavlı, ilçenin genel asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi aldı. Tavlı, Dalaman Şoförler ve Otomobilciler Odası, Dalaman Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileriyle de bir araya geldi.

Dalaman Ovası Sulama Projesi'ni yerinde inceleyen Tavlı, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacak proje hakkında DSİ yetkililerini dinledi.

Daha sonra MOPAK Kağıt Fabrikasını, Dalaman Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu inşaatını ziyaret eden Tavlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle muhtarlarıyla görüşen Tavlı, muhtarların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Tavlı, sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantının ardından TİGEM Müdürü Adem Kalaycı'dan işletmenin bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Tavlı, tarımsal üretim miktarı ve ürün çeşitliliğiyle birlikte hayvancılıkta da Muğla'nın adından söz ettirdiğini bildirdi.

Tavlı, Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Dalaman'da yaşayan ailesiyle de görüştü.