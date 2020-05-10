Muğla'ya girişlerde denetimler artırıldı - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin girişlerindeki uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.



Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Muğla ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlardaki uygulama noktalarında denetimler artırıldı.



Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.



Vali Civelek, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Marmaris- Çetibeli kara yolundaki uygulama noktasında incelemelerde bulundu.



Durdurulan araçlardaki sürücüleri, gerekmedikçe evden çıkılmaması ve araç içerisinde de sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısı yapan Civelek, koronavirüsle mücadelenin il genelinde ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Civelek, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildiğini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır evde kalan büyüklerimizin sağlığını korumak amacıyla büyüklerimizin dışarıda olduğu saatlerde onlara duyduğumuz saygıyla, hürmetle, sevgiyle ve sorumluluk duygusuyla biz evde kalalım, dışarıya çıkmayalım." dedi.

Salgının önlenmesinde en önemli etkenin sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu vurgulayan Civelek, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.