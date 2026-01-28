Muğlaspor, Abdullah Balıkçı ile Anlaştı - Son Dakika
Muğlaspor, Abdullah Balıkçı ile Anlaştı

28.01.2026 11:30
Muğlaspor, Karacabey Belediyespor'dan Abdullah Balıkçı ile sözleşme imzaladı. Tolga Tağ'ın sağlık durumu iyi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı ile sözleşme imzaladı. Avusturya doğumlu futbolcu, futbola Rapid Wien altyapısında başladı. Wr. Neustadt formasıyla profesyonelliğe adım atan Abdullah Balıkçı, Türkiye kariyerine Gençlerbirliği ile giriş yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu daha sonra sırasıyla Hacettepe, Bodrum FK, Uşakspor, Bandırmaspor, Fethiyespor ve Karacabey Belediyespor formalarını giydi. Profesyonel futbolculuk kariyerinde 226 karşılaşmada görev alan Abdullah Balıkçı, bu süreçte 23 gole imza attı.

TOLGA TAĞ'DAN İYİ HABER GELDİ

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Basın Sözcüsü Barış Yayman, başarılı bir operasyon geçiren Sportif Direktör Tolga Tağ'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sportif Direktör Tolga Tağ'dan sevindirici ve moral veren haberler alınırken, kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Muğlaspor ailesi olarak bu süreci güçlü bir inanç ve dayanışma ile geride bırakacağımıza yürekten inanıyor; Sportif Direktörümüz Tolga Tağ'a geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Bu mücadelenin her anında beraberiz, birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karacabey, Futbol, Spor, Son Dakika

