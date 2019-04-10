Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da Başkanlar Kurulu Kritik Hafta İçin Toplandı

Muğlaspor'da Başkanlar Kurulu Kritik Hafta İçin Toplandı

1 saat önce

Spor Toto 3'üncü lig 3'üncü grupta bu hafta sonu sahasında Anadolu Bağcılar ile kritik bir maça çıkacak olan Muğlasporiçin, zorlu mücadele öncesi eski kulüp başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu toplandı.

Muğlaspor'da Başkanlar Kurulu Kritik Hafta İçin Toplandı, System.String[]
Spor Toto 3'üncü lig 3'üncü grupta bu hafta sonu sahasında Anadolu Bağcılar ile kritik bir maça çıkacak olan Muğlaspor

için, zorlu mücadele öncesi eski kulüp başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu toplandı.

Bir dönem Muğlaspor Başkanlığı da yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün başkanlığında yapılan toplantıya, Hamdi Yücel Gürsoy, Mustafa Hükkamoğlu, Erol Kutlay, Önder Kaytan, Hamza Akercan, Haluk Beyimoğlu, Rüştü Gürsoy ile mevcut Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve Muğlaspor Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İlk bölümü basına açık yapılan toplantıda konuşan Erol Kapiz, toplantıya katılan tüm başkanlara teşekkür etti. Kapiz, Bağcılar maçının dönüm noktası olduğunu ifade ederek, Pazar günü oynanacak zorlu maça tüm halkı davet etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, böyle zorlu süreçlerde Muğla'nın tek yürek olduğunu dile getirdi ve Pazar günü Muğla'nın Atatürk Stadyumunda buluşması gerektiğini belirtti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının devamında ise, başkanlar teknik heyet ve futbolcularla görüştü. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:11 Kaynak: İHA
Osman Gürün, Muğla, Bağcılar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ronaldo ve Messi'nin Gol Yarışı Şampiyonlar Liginde Devam Ediyor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar Lakers'ın Başkanı Magic Johnson İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:50:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da Başkanlar Kurulu Kritik Hafta İçin Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]