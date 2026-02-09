Muğlaspor\'dan İnegölspor\'a 3-0\'lık Tarihi Zafer

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor evinde üst sıralarda yer alan İnegölspor'u 3-0 yenerek yoluna doludizgin devam etti. Bu sonuçla 5'te 5 yapan ve yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran yeşil-beyazlılar bir maçı eksik şekilde lider Batman Petrolspor'u 1 puan geriden amansız takibini sürdürdü. 53 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Muğlaspor bu sezon evinde kaybetmeme geleneğini de sürdürdü.

Sezon başında Muğla Atatürk Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle iç saha maçlarının 3'ünü Bodrum İlçe, 1'ini de Denizli Atatürk Stadı'nda oynamak zorunda kalan yeşil-beyazlılar, 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Evinde 30 puan toplayan Muğlaspor şimdiye kadar saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmış oldu. Teknik Direktör Besim Durmuş önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Her maçımızı kazanmak için oynuyoruz, oyuncularımı kutluyorum" dedi. Muğlaspor bu hafta Erbaaspor deplasmanına çıkacak.