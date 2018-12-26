Son Dakika Haberleri: Muhafazakar Yükseliş Parti Hızla Kongrelerini Tamamlıyor

Muhafazakar Yükseliş Parti Hızla Kongrelerini Tamamlıyor

30 dakika önce

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) il ve ilçe kongrelerini yeni bir teşkilatlanma süreciyle hızla devam ediyor.

Muhafazakar Yükseliş Parti Hızla Kongrelerini Tamamlıyor, System.String[]
Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) il ve ilçe kongrelerini yeni bir teşkilatlanma süreciyle hızla devam ediyor. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz da süreçle ilgili olarak; "İlçe ve illerimiz bir araya gelerek halkımızın talep ve isteklerini parti programına dönüştürecekler" dedi.

MYP, seçimlere katılma şartı olan ilçe ve il kongrelerimiz yeni bir teşkilatlanma süreciyle hızla devam ediyor. Konu ile ilgili konuşan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz; "Sahada görülen insanlarımızın yeni bir anlayışa rağbet ettiği ve tamamen günümüz siyasilerinden yeni diye kurulan eski anlayışlardan kurtulmak istediği yönünde bir taleptir. MYP olarak bu talebe uygun önümüzde ki günlerde ilçe ve il teşkilatlarımızın tamamlanması ile birlikte " Nasıl bir Türkiye istiyorsunuz" diye bir başka çalışma başlatılacak. İlçe ve illerimiz bir araya gelerek halkımızın talep ve isteklerini parti programına dönüştürecekler" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:42 Kaynak: İHA

Politika
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