Muhammed Emir Yıldırım U16 Hentbol Kampı'na Davet Edildi
Spor

Muhammed Emir Yıldırım U16 Hentbol Kampı'na Davet Edildi

27.01.2026 13:59
Elazığlı sporcu Muhammed Emir Yıldırım, U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Emir Yıldırım, 27 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi. Ülkenin farklı illerinden seçilen başarılı sporcuların katılımıyla düzenlenecek olan kamp, U16 Milli Takımının gelecek kadrosunun oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muhammed Emir Yıldırım, Elazığ hentbolunun son yıllarda yetiştirdiği umut vadeden sporcular arasında yer alıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz spor altyapısında son yıllarda elde edilen başarılar, özverili antrenörlerimiz ve sporcularımızın gayretiyle her geçen gün artmaktadır. Sporcumuz Muhammed Emir Yıldırım'ın U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edilmesi, Elazığ'ın spor alanındaki gelişiminin somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Yunus Altuner'i ve sporcumuzu tebrik ediyor, kamp sürecinde üstün başarılar diliyoruz. Gençlerimizin milli takımlarda yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

