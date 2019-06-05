Muhammed Salah Liverpool'da Müslümanlara yönelik nefret suçlarını azalttı
1 saat önce
Liverpool taraftarının gönlünde taht kuran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, performansı ve mütevazi kişiliğiyle Liverpool kentinde İslam karşıtı eylemlerin azalmasında etkili oldu.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53
taraftarının gönlünde taht kurmayı başaran Muhammed Salah
, performansı ve mütevazi kişiliğiyle Liverpool kentinde İslam karşıtı eylemlerin azalmasında etkili oldu. ABD
'nin Stanford Üniversitesi
'nde yapılan bir araştırmaya göre, Salah'ın transfer olduğu 2017 yılından bu yana Liverpool taraftarları arasında İslam karşıtı eylemlerde ciddi bir düşüş yaşandı.
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