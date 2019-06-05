Son Dakika Haberleri: Muhammed Salah Liverpool'da Müslümanlara yönelik nefret suçlarını azalttı
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Muhammed Salah Liverpool'da Müslümanlara yönelik nefret suçlarını azalttı

1 saat önce

Liverpool taraftarının gönlünde taht kuran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, performansı ve mütevazi kişiliğiyle Liverpool kentinde İslam karşıtı eylemlerin azalmasında etkili oldu.

Muhammed Salah Liverpool'da Müslümanlara yönelik nefret suçlarını azalttı, System.String[]
Liverpool taraftarının gönlünde taht kurmayı başaran Muhammed Salah, performansı ve mütevazi kişiliğiyle Liverpool kentinde İslam karşıtı eylemlerin azalmasında etkili oldu.

ABD'nin Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Salah'ın transfer olduğu 2017 yılından bu yana Liverpool taraftarları arasında İslam karşıtı eylemlerde ciddi bir düşüş yaşandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53 
Muhammed Salah, Liverpool, Dünya
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