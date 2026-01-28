Mühendislikten Sinemaya: Nuri Cihan Özdoğan - Son Dakika
Mühendislikten Sinemaya: Nuri Cihan Özdoğan

28.01.2026 11:16
Nuri Cihan Özdoğan, depremlerle sinema kariyerine yönelerek ilk uzun metraj filmiyle festivale katılacak.

Adana'da mühendislik kariyerini bırakarak sinema sektörüne yönelen Nuri Cihan Özdoğan, çektiği 4 kısa filmin ardından ilk uzun metrajlı filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Özdoğan, çocukluğunda babaannesinden dinlediği hikayelerden esinlenerek lise yıllarında öyküler yazmaya başladı.

O yıllarda arkadaşı, şu an eşi olan Elif Nur Özdoğan'ın kendisine hediye ettiği senaryo yazımı kitabıyla bu işe daha da merak salan Özdoğan, yönetmenlerin yaşam öykülerini de araştırdı.

Özdoğan, 2014'te Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından kariyerini Çukurova Üniversitesi Teknokent'te sürdürdü.

Mühendislik kariyerinin yanı sıra 2015'te sinemaya da yönelen Özdoğan, sırasıyla "Sükut", "Sırat", "Sirayet" ve "Aynı Gecenin Laciverti" adlı kısa metrajlı filmlerin yönetmenliğini yaptı.

Depremler kariyerini değiştirdi

Özdoğan, senaryosu da kendisine ait olan "Sirayet" filmiyle ABD, Kanada, Hindistan'daki festivallerde ???????"Seyirci Ödülü", "En İyi Kısa Film", "En İyi Kurgu" ve "Senaryo Ödülü" aldı.

Aynı filmi İngiltere'de Cambridge Üniversitesi tarafından "Yılın Filmi" ödülüne layık görülen Özdoğan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından mühendislik kariyerini bırakarak enerjisinin tümünü sinemaya yönlendirdi.

Özdoğan, afetin ardından ilk uzun metraj filmi olarak yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Ölü Köpekler Isırmaz"ı çekti.

Yasa dışı olarak ithal edilen çöpleri doğaya bırakmakla görevlendirilen iki yakın arkadaşın??????? karakterleri ve dostluklarının yok oluşunu anlattığı filmiyle Özdoğan, 2025'te 44. İstanbul Film Festivali kapsamında yapımcı ve yönetmenleri buluşturan "Köprüde Buluşmalar" platformunda "En İyi Proje Ödülü" kazandı.

Özdoğan'ın "Ölü Köpekler Isırmaz" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün "Çekim Sonrası Desteği" ile İstanbul Film Festivali ve Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleştirilen "Goes to Cannes" programı kapsamında 77. Cannes Film Festivali Film Marketi (Marche du Film) bölümünde uluslararası sektör temsilcilerine de tanıtıldı.

18 filmden biri olarak ilk kez seyirci karşısına çıkacak

Uluslararası sinema sektörünün dikkatini üzerine çeken film, dünya prömiyerini gerçekleştirmek üzere Avrupa'nın en prestijli film festivallerinden biri olan 55. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'ne davet edildi.

"Ölü Köpekler Isırmaz", 29 Ocak-8 Şubat'ta gerçekleştirilecek festivalin cesur yeni kuşak sinemacılarının sinema dünyasına tanıtılmasının hedeflendiği "Bright Future" bölümünde yer alan 18 filmden biri olarak ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Kemal Burak Alper'in başrolünü üstlendiği filmde, Burak Can Doğan, Gizem Gülüş Koçoğlu, Özlem Buluttekin Özel ve geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

"Sinema üzerine bir kariyer kurma hayalim hep vardı"

Nuri Cihan Özdoğan, AA muhabirine, lise yıllarında kaleme aldığı hikayeleri senaryolaştırmaya başladığını söyledi.

Mühendisliğin ardından yöneldiği sinema kariyerinde güzel işlere imza attığını anlatan Özdoğan, çektiği kısa filmlerde motivasyonunu artıran ödüller aldığını belirtti.

Uzun metrajlı film çekme hayalini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Özdoğan, şöyle konuştu:

"İşimden istifa edip sinema üzerine bir kariyer kurma hayalim, hedefim hep vardı ama işte hayat şartları... 2023 yılındaki deprem bende bir kırılma yaşattı. Depremden sonra şunu fark ettim ki hepimiz, hayat bize ne getirirse o şartlara uyum sağlamak zorunda kalabiliyoruz ve o şekilde hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Madem öyle o zaman kendi hayalimizin peşinden koşarak hayatın bize getirdiği şartları kabul ederek yaşayabiliriz. Orada istifa edip sinema üzerine bir kariyer kurma cesareti gösterdim."

Özdoğan, çektiği uzun metrajlı filmin dikkatleri çektiğini ve festivallerden davet aldığını dile getirdi.

Filminin Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak olmasının kariyerine çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bright Future bölümü, uluslararası sinema camiasının dikkatlerinin üzerinde olduğu bir bölüm. Hem bu filmin yolculuğu hem de sonraki film projelerim için en azından uluslararası arenada da bilinirliliğimizi artıracak ve daha sonraki projelerimizin takip edilmesini sağlayacak bir yolculuğun kapısını açacak diye umuyorum."?????????????

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sinema, Son Dakika

