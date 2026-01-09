Muhtaç Aylığına Zam

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, muhtaç durumdaki yetimler ile yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahiplerine verilen muhtaç aylığı tutarının 7 bin 326,40 TL'den 9 bin 89,11 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muhtaç durumdaki yetimler ile yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilen muhtaç aylığı tutarı artırıldı. Bu kapsamda; 7 bin 326,40 TL olan muhtaç aylığı, 9 bin 089,11 TL'ye yükseltildi. Asırlardır yaşatılan vakıf anlayışımız doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine uzanan destek elimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.