Muhtar Turgay Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde traktörün devrildiği kazada hayatını kaybeden muhtar Turgay Demir'in cenazesi toprağa verildi.

Ustalar köyü muhtarı Demir için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün ve vatandaşlar katıldı.

Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.