Son Dakika Haberleri: "Muhteşem Üçlü" 11 Ekim'de vizyonda
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"Muhteşem Üçlü" 11 Ekim'de vizyonda

2 saat önce

Filmde, insan ilişkilerinin yozlaşmadığı birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor.

Filmde, insan ilişkilerinin yozlaşmadığı birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor.


Yapımcılığını, ÖK Yapım adına Ömer Kaya'nın, yönetmenliğini ise Mahmut Kaptan'ın yaptığı "Muhteşem Üçlü" filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan ve Yavuz Topoyan paylaşıyor.


Filmin Konusu: Yaptıkları türlü sakarlıklar sonucu mahalleli tarafından Muhtşem Üçlü olarak anılan Murat, Yavuz ve Ömer'in yaşadığı maceraları konu ediyor. Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Saf bir adam olan Ömer ise bir tülü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan Murat, Yavuz ve Ömer, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

Ömer Kaya, İdil, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:45 
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