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Müjdat Gezen'den yeni oyun

43 dakika önce

Seyircisiyle TİM Show Center'da buluşacak olan müzikal, 1453'ten 2019'a İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak.

Müjdat Gezen'den yeni oyun, System.String[]

2019-2020 tiyatro sezonunda Müjdat Gezen'den yepyeni bir oyun: "Pera Müzikali"! Usta tiyatrocunun yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı "Pera Müzikali"nin başlıca rollerinde Gezen'in yanı sıra Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Melike Demirağ, Melihat Gülses, Sevcan Orhan, Barış Taşkın gibi isimler yer alacak.

Müjdat Gezen, yeni sezonda "Pera Müzikali"yle, Avrupa Yakası'nın geçmişten günümüze eğlence hayatını tiyatro sahnesine taşıyacak. Gezen, yazıp yönettiği yeni müzikalin başrollerini Cüneyt Arkın ve Gönül Yazar gibi duayenlerle paylaşacak.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır'ın babasıyla birlikte rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da sahne alacak. Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Nejat Uygur gibi ünlü isimlerle birlikte Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, Emre Özmen gibi sanatçılar ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunları Sude Albayrak, Cengiz Gezgin ve Sonat Tokuç da "Pera Müzikali"nde seyirci karşısına çıkacak.

"Pera Müzikali"nde Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin ise konuk ses sanatçıları olarak yer alacaklar. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal'ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alacak.

Dekor tasarımına Barış Dinçel'in imza attığı, müzik direktörlüğünü Seçil Akın'ın üstlendiği ve kayıt çalışmalarının Müziklab'da Murat Yelken eşliğinde yapıldığı "Pera Müzikali"nin koreografisi Pınar Ataer, kostümleri ise Aygül Kostüm Evi tarafından hazırlanıyor. Ünlü makyaj ustası Corci'nin yanı sıra Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte oyunda 110 kişilik bir kadro görev alacak.

Avrupa Yakası, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:58 Kaynak: Bültenler
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