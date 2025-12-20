Yarın İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak - Son Dakika
Yarın İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Yarın İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
20.12.2025 10:16
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan ve içinde birçok özel geceyi barındıran mübarek üç aylar yarın başlıyor. Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre yarın ikinci kez girilecek. İslam alemi için bu özel yıl, hicri ve miladı takvim arasındaki gün farkından dolayı 32-33 yılda bir denk geliyor.

Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre yarın ikinci kez girilecek. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.

33 YIL SONRA BİR İLK

Ocak ve mart ayları arasında bu yıl ilk kez idrak edilen üç aylar, yaklaşık 32-33 yılda bir yaşanan takvimsel bir denklik nedeniyle yarın ikinci kez yaşanacak. Hicri ve miladi takvimler arasındaki gün farkından dolayı nadir denk gelen bu olay İslam aleminde özel bir yer edindi.

RAMAZAN AYI 19 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayında idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

12:15
12:06
11:49
11:12
11:02
10:04
