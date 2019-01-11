Müller, Liverpool Karşısında Forma Giyemeyecek

UEFA, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Thomas Müller'e iki maçtan men cezası verdi.

UEFA, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Thomas Müller'e iki maçtan men cezası verdi.



UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde, rakibi Nicolas Tagliafico'nun kafasına tekme atan Müller'e iki maçtan men cezası verildiği kaydedildi.



29 yaşındaki Müller, Bayern Münih'in son 16 turunda Liverpool ile yapacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.



Müller bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi.

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