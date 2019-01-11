Son Dakika Haberleri: Müller, Liverpool Karşısında Forma Giyemeyecek

Müller, Liverpool Karşısında Forma Giyemeyecek

47 dakika önce

UEFA, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Thomas Müller'e iki maçtan men cezası verdi.

Müller, Liverpool Karşısında Forma Giyemeyecek, System.String[]
UEFA, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Thomas Müller'e iki maçtan men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde, rakibi Nicolas Tagliafico'nun kafasına tekme atan Müller'e iki maçtan men cezası verildiği kaydedildi.

29 yaşındaki Müller, Bayern Münih'in son 16 turunda Liverpool ile yapacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Müller bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Thomas Müller, Bayern Münih, Liverpool, Spor
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