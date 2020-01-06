Mülteciler için BM destekli proje - Son Dakika
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Mülteciler için BM destekli proje

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülecek "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi ve İkinci Safha Proje Belgesi" ile mülteciler için teknolojiye dayalı çözümler geliştirilerek, dünyanın her köşesinden...

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Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülecek "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi ve İkinci Safha Proje Belgesi" ile mülteciler için teknolojiye dayalı çözümler geliştirilerek, dünyanın her köşesinden girişimciler desteklenecek.


Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde iki yıl önce başlatılan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı Projesi"nin ikinci safha projesi için imzalar atıldı. Dışişleri Bakanlığında düzenlenen imza törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, proje paydaşlarından Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, IC Holding Başkan Vekili Fırat Çeçen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Devrim Çubukçu, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Enerji Yatırımları Koordinatörü İrem Özaltın, Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankası İcra Direktörü Joshua Setipa katıldı.


2020'de en az gelişmiş ülkelerden Bangladeş ve Uganda'da tekrarlanacak


"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi ve İkinci Safha Proje Belgesi"ne göre mülteciler için teknolojiye dayalı çözümler geliştirilecek, dünyanın her köşesinden girişimcileri desteklemek suretiyle SKA'lar gerçekleştirilecek. Bu yolda diğer ülkeler için de kamu ve özel sektörün katıldığı bir model ortaya konulacak.


Projenin 2020 yılı içerisinde çok sayıda mülteci barındıran en az gelişmiş ülkelerden Bangladeş ve Uganda'da tekrarlanması ve test edilmesi öngörülüyor. İmzalanan ikinci safhanın 1 milyon dolarlık finansmanı ise Türkiye tarafından karşılanacak. Projeye ilişkin detaylı bilgiye https://www.sdgia.org/ web sitesinden ulaşılabilinecek.


İlk çalışma uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı


Hızlandırıcı programın ilk faslına dair sonuçlar 23 Eylül 2019 tarihinde New York'taki SKA Zirvesi'inde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğindeki programla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da projeye dair bilgilere SKA Zirvesi sırasında yaptığı konuşmasında yer vermişti. 16-18 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre'de yapılan Küresel Mülteci Forumu'nda da Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran projeyi paylaşmıştı. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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