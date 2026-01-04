Münih\'te ABD\'nin Venezuela Saldırısı Protesto Edildi

Almanya'nın Münih kentinde, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı protesto edildi.

Almanya'da ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı protesto edildi. Münih kentinde düzenlenen protestoda göstericiler, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, uluslararası topluma ABD'ye müdahale çağrısında bulundu.

Münih Polisi, başlangıçta sabit miting olarak planlanan protestonun daha sonra yürüyüşe dönüştüğünü, eylem süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. - MÜNİH