Munzur Üniversitesi'nde aşure etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Tunceli'de Munzur Üniversitesi, muharrem ayı dolayısıyla 10. geleneksel aşure günü etkinliği düzenledi.
Üniversite kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, kurum müdürleri, Alevi dedeleri ve üniversite personeli katıldı.
Aşure etkinliği Alevi dedesi Hüseyin Erdoğan'ın yaptığı dua ile başladı.
Etkinlikte Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, konuklara aşure ikram etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:51 - Kaynak: AA
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