Muradiye Şelalesi Kışın Dondu

30.01.2026 10:59
Muradiye Şelalesi, aşırı soğuklar nedeniyle donarak etkileyici bir manzara sundu.

VAN'ın Muradiye ilçesinde, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu. Su, buz kütlelerinin arasından akarken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Bölgeyi ziyaret edip, fotoğraf çeken Hamit Canpolat, herkesin doğa harikası şelaleye gelip görmesini istedi.

Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye Şelalesi, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen şelale, ilkbaharda coşkulu akan sularıyla, kışın ise buzla kaplanan görüntüsüyle ilgi görüyor. Su, buz kütlelerinin arasından akarken, ortaya güzel görüntüler çıkıyor.

'MURADİYE ŞELALESİ'NİN GÖRÜNTÜSÜ ÇOK ETKİLEYİCİ'

Eşiyle birlikte şelaleyi gezerek fotoğraf çektiren Hamit Canpolat, Muradiye Şelalesi'ni herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek, "Muradiye Şelalesi yazın ayrı, ilkbaharda ayrı bir güzellik sunuyor. Kışın ise gerçekten çok farklı ve etkileyici bir görünüme bürünüyor. Buraya her mevsim insanlar gelip ziyaret ediyor. Kışın da il dışından gelen çok sayıda misafir var. Herkesin gelip bu doğal güzelliği görmesini tavsiye ediyoruz. Buranın görsel güzelliği insanı gerçekten rahatlatıyor" dedi.

Kaynak: DHA

