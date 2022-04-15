Murat Alkan: "Hakem sayesinde puan alacağımız maçı kaybettik" - Son Dakika
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Murat Alkan: "Hakem sayesinde puan alacağımız maçı kaybettik"

15.04.2022 23:10

Bursaspor Kaleci Antrenörü Murat Alkan, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, puan alacakları maçta, hakem Burak Pakkan'ın yönetimi yüzünden kaybettiklerini söyledi.

Bursaspor Kaleci Antrenörü Murat Alkan, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, puan alacakları maçta, hakem Burak Pakkan'ın yönetimi yüzünden kaybettiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakada Teknik Direktör Mustafa Er ve diğer yardımcı antrenör Hayati Köse'nin kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantısına kaleci antrenörü Murat Alkan katıldı. Maça çok iyi başladıklarını belirten Alkan, "Ama ne yazık ki hakem Burak Pakkan hoca sayesinde puan alacağımız maçta kaybettik. 2-2 olsaydı maç böyle bitmeyecekti, yine mağlup olacaktık. Çocuklar elinden geleni yaptılar ama hakemi geçemedik. Benim düşüncem kalan maçlarda bu takımın ligde kalacağı yönünde. Bu çocuklar her şeyiyle daha da iyi olacaklar. Soyunma odasında Mustafa hoca takımı topladı ve 'Bu ligde kalacağız. Biz burada devrim yaptık. Bütün kalan 6 maçı kazanacağız' dedi. Bu takım her gün daha da üzerine koyarak gidecek. Denizlispor ve Gençlerbirliği maçıyla birlikte daha ileriye gideceğiz. Bursaspor camiasından tam destek istiyorum. Bu takım daha iyi yerlere gelecek. Oynadığımız oyun belli. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/ İHA)

Murat Alkan: Hakem sayesinde puan alacağımız maçı kaybettik
Murat Alkan: Hakem sayesinde puan alacağımız maçı kaybettik
Murat Alkan: Hakem sayesinde puan alacağımız maçı kaybettik

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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