Murat Boz'dan Seda Sayan'a cevap: El kadar çocuğa...

'O Ses Türkiye' jürisinde yer alan Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Hadise'ye meydan okumuş: Yeni sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak." demişti



Seda Sayan'dan Murat Boz'a: "Seni o koltuğa gömeceğim"



Murat Boz'un bu sözlerine ilk yanıt Seda Sayan'dan geldi. Sayan, paylaştığı videoda Murat Boz'a şöyle seslendi: "Seni o kırmızı koltuğa gömeceğim."



"El kadar çocuğa meydan okunur mu?"



Seda Sayan'ın bu çıkışına Murat Boz'dan yanıt gecikmedi. Boz, Instagram'ın çocuk filtresiyle çektiği videoda "el kadar çocuğa meydan okunur mu hiç?" dedi.



Videoyu izleyen Seda Sayan, bu kez Murat Boz'a şu sözleri sarf etti: "Hiç şirinlik yapma Murat Boz meydan okudun arkasında dur meydan okuyorum"