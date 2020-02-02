Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

7 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kayak ve termal keyfinin bir arada yaşanabildiği 2300 metre rakımlı Murat Dağı, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğun ilgi gördü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kayak ve termal keyfinin bir arada yaşanabildiği 2300 metre rakımlı Murat Dağı, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğun ilgi gördü.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pisti ve termal tesisleriyle ziyaretçi akınına uğradı.

Kar kalınlığının 1 metre ölçüldüğü bölgede 1850 metre rakımdaki kayak pistlerini dolduran tatilciler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlendi. Tatilciler, zirvenin birkaç yüz metre altındaki termal kaynaklara girerek keyifli vakit geçirdi.

Yerli ve yabancı turistlere kayak ile termali bir arada yaşatarak farklı bir kış turizmi imkanı sunan bölgede devam eden kar yağışı da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Murat Dağı, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek
Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 00:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]