Son Dakika Haberleri: Murat Dağı'ndaki maden arama faaliyetleri
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Murat Dağı'ndaki maden arama faaliyetleri

6 saat önce

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kütahya Valiliğinin Murat Dağı ve çevresinde altın madeni açılmasına ilişkin verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun mahkeme kararı ile iptal edildiğini söyledi.

Murat Dağı'ndaki maden arama faaliyetleri, System.String[]

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kütahya Valiliğinin Murat Dağı ve çevresinde altın madeni açılmasına ilişkin verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun mahkeme kararı ile iptal edildiğini söyledi.

Yalım, Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Valiliğin geçen mayıs ayı içerisinde verdiği ÇED raporuna karşı hukuki süreç başlattıklarını belirten Yalım, "Kütahya İdare Mahkemesi, Murat Dağı bölgesinin altın madeni açılmasına uygun olmadığına dair görüş bildirdi. Bu kararla Murat Dağı'nı kurtarmış olduk. Ege Bölgesi'nde yaklaşık 16 milyon kişi yaşıyor. Bütün bölgeyi etkileyen bu karar bölgemize hayırlı olsun. Bölgede bundan sonra herhangi bir firma tarafından maden alanı açılmayacağı verilen kararla tescillenmiş oldu." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Dağı, Kütahya, Yalım, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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