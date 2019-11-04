Murat Germen'den kişisel sergi: Merdiven: Adım Adım

Merdiven Art Space, fotoğrafçı Murat Germen'in kişisel sergisiyle ikinci yılını kutlayacak. Mülkiyet/mülksüzleştirme, aşırı kentleşme, katılımcı vatandaşlık, doğanın tahribatı, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi konuları odağına aldığı ve fotoğrafı bir ifade ve araştırma aracı olduğu kullandığı çalışmalarıyla tanınan Germen, bu kez Merdiven Art Space için özel olarak kurguladığı enstalasyonu yarın izleyiciyle buluşturacak.

Çıkması zor ve uzun, inmesi kolay ve kısa bir fonksiyonel yapı olarak merdivenin durup dinlenme, oturma, ara verme ve düşünme süreçlerinden kopukluğuna vurgu yapan sanatçı; aşağısı ve yukarısı kavramlarının göreceli anlamını masaya yatırıyor. Yalnızca inmek ve çıkmakla meşgul olan insan zihninin, gündelik yaşama ait nesnelere karşı üretmekte zayıf kaldığı potansiyel çağrışımları uyandırmayı hedefleyen sergi; izleyiciye bizzat kendisiyle karşılaşacağı gerçeküstü bir ortam sunuyor. Mekanın kamusal alandaki konumuyla birlikte ismine de bir referans niteliğindeki "Merdiven: Adım Adım" başlığını taşıyan sergi; kavramsal açıdan merdivenin soyut ve somut işlevlerini tartışmaya açıyor.

Murat Germen, kendi imzasını taşıyan fotoğrafik öğelerle beslediği yerleştirmeyi; ziyaretçilerin hedefsizlik içerisindeki iniş, çıkış ve bekleyişleriyle kendi iradelerinin sınırlarını sorgulayacağı bir araç haline getiriyor.

Ulaşmaya çabalanan nokta için atılan adımların, tırmanılan basamakların nicelik ve niteliğinin başkaları tarafından belirlenmiş olması gerçeğine işaret eden Germen; mimariyle olan yoğun ilişkisi süresince yaptığı çıkarımları kavramsallaştırarak paylaşıma açıyor.

Özgür irade, amaç ve yol denklemini yeniden kurgulayan sanatçı; söz konusu yolda çıkılacak merdivenin biçim ve içerik bakımından sindirilmesi, değerlendirilmesi, yukarısı ve aşağısı hakkındaki kalıplaşmış söylemlerin sorgulanması için deneysel bir alan sağlıyor. İzleyiciye, bu sembolik merdiveni adım adım tırmanırken kendi yüksekleri ve asansörleriyle yüzleşmek kalıyor.

"Merdiven: Adım Adım" başlıklı sergi; Salı'dan Cumartesi'ye, 11.00 – 18.00 arası ziyaret edilebilir.