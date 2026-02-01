Muratlı\'da Kamyon Devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağısevindikli Mahallesi'nde seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki tarımsal ürünler çevreye saçıldı. Yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Kazayı kamyon sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan ürünlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ