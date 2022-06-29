Muş Alparslan Üniversitesinde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadına başlandı

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yetiştirilen 103 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin hasadına başlandı.

Tıbbı ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği yerleşke bahçesinde düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, dört farklı alanda bitkilerle ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yaptıkları çalışmalara değinen Karadağ, şunları kaydetti:

"Tıbbi ve aromatik bitkiler serası bahçesinde ilaç, baharat, kozmetik ve parfüm sanayisinde kullanılmak üzere 100'ün üzerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştirildi. Yine bahçede endüstri bitkileri kapsamında şeker pancarı, keten, ketencik, susam, çörek otu, pamuk, kara buğday ekildi. Meyvecilik alanında ise aronya, kurt üzüm olarak da bilinen goji berry, çilek ve üzüm var. Baklagiller olarak da nohut ve kırmızı mercimek bulunuyor. Yine yem bitkilerinden korunga, yulaf, yem bezelyesi ve hayvan pancarı gibi birçok bitki bahçede filizlendi."

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Gündoğdu da katma değer ürünlerin ekilmesinin önemine değinerek, "İklime bağımlı kalmadan, üretim yapılabilecek sistemlerin ilimizde kurulması, katma değer sağlanması ve ilimiz coğrafyasında bulunan tıbbi aromatik ürünlerin kültüre alınması bizi heyecanlandırdı. İlimizde daha çok yamaçlarda bulunan kekik, nane, reyhan, yarpuz, salep, yaban pancarı, uçkun, sumak, ısırgan otu, çakşır otu gibi ürünler, kentin doğal ekosistemine uygun. Bu ürünlerde Bakanlık desteğiyle havza bazlı üretime geçirilmesi büyük önem taşımakta." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından olgunlaşmasını tamamlayan bitkilerin hasadı gerçekleştirildi.