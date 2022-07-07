Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu oldu

Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının proje okulu oldu.

Okul Müdürü Kasım Aktaş, kentte 53 yıldır eğitim veren okulun proje okulu olmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bundan sonra Liselere Geçiş Sistemi sınavıyla öğrenci alımına başlayacaklarını belirten Aktaş, proje okullarında fen liseleriyle aynı programın uygulandığını dile getirdi.

Öğrencilerin başarısı için gereken çabayı gösterdiklerini ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi teşvik amacıyla 350 ve üzeri puan alan öğrencilerimize sivil toplum örgütleri ile görüşerek ayda 200 lira burs bağlamak istiyoruz. Servis sorununu da çözmek için gerekli planlamalarımızı yaptık. Bu konuda öğrencilerimiz mağdur olmayacaklar. Üniversiteye yerleştirme oranlarımız il genelinde iyi durumda. Bundan sonra hedeflerimizi yükselteceğiz. Öğrencilerimizin gelişimi için güzel projeler hazırlamak istiyoruz."