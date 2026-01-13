Muş-Bingöl Yolu'nda Kış Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş-Bingöl Yolu'nda Kış Yardımı

Muş-Bingöl Yolu\'nda Kış Yardımı
13.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Bingöl kara yolunda Kızılay, kar yağışı nedeniyle yardımda bulundu; 80 araçta 180 kişiye destek.

Muş- Bingöl kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 80 araçtaki yaklaşık 180 kişiye, Kızılay ekipleri yardım etti.

Muş-Bingöl kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bunun üzerine bölgeye Karayolları ve Türk Kızılay ekipleri yönlendirildi.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken 80 araçtaki yaklaşık 180 kişiye kek ve meyve suyu ikramında bulunan Kızılay ekipleri, bazı araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.

Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması yürüttü.

Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, Buğlan Geçidi'nde araçların ilerlemekte güçlük çektiğini belirterek, "Kızılay ekiplerimiz hızlı bir reaksiyon gösterdi. Yolda kalanlara yardımcı oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ciddi bir tıkanmaya yol açtı. Buğlan Geçidi'nde araçların peş peşe yolda kaldığı bilgisini aldığımız anda tüm ekiplerimizle alarma geçtik." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kızılay, Ulaşım, Güncel, Bingöl, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş-Bingöl Yolu'nda Kış Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 01:13:39. #7.11#
SON DAKİKA: Muş-Bingöl Yolu'nda Kış Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.