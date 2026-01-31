Muş'ta 51 Yerleşim Yeri Karla Kapandı - Son Dakika
Muş'ta 51 Yerleşim Yeri Karla Kapandı

31.01.2026 13:25
Muş'ta kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı, ekipler karla mücadeleye başladı.

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kentte gece başlayan kar, yer yer etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle 51 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karı temizlediği kentte belediye ekipleri de kaldırım ve sokaklarda çalışma yürüttü.

Kültür Mahallesi'ndeki Vilayet Caddesi'nde bir binanın çatısından düşen kar kütleleri seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda araç hasar gördü.

Kaynak: AA

