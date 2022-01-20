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MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ - Son Dakika

MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ

20.01.2022 11:25

MUŞ Belediyesi'nce 120 kişilik personel ve 30 iş makinesi ile kent merkezinde karla mücadele sürdürülüyor.

MUŞ Belediyesi'nce 120 kişilik personel ve 30 iş makinesi ile kent merkezinde karla mücadele sürdürülüyor. Yol ve kaldırımlar temizlenip, buzlanmaya karşı tuzlama yapılırken, kar küreme çalışmalarına belediye başkan yardımcıları Abdullah Avcı ve Muhterem Bozkurt da destek verdi.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 120 kişilik personel ve 30 iş makinesi ile sahaya çıkan Muş Belediyesi de karla mücadele başlattı. Şehrin ana cadde ve sokakları ile 17 mahallede kar temizleme çalışması yapan belediyenin kar timleri, halkın ulaşımını rahat sağlayabilmesi için yoğun mesai yürüttü. Gece saatlerinde de sürdürülen kar temizleme çalışmalarıyla araç ve yaya trafiğinde meydana gelebilecek aksamaların önüne geçiliyor.

Kentin dört bir yanına dağılarak kar temizleme çalışması yapan ekiplere, belediye başkan yardımcıları Abdullah Avcı ve Muhterem Bozkurt da destek verdi. Personelle birlikte çalışan Avcı ve Bozkurt, kar küreme makineleri ve kürekler ile kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Karla mücadele noktasında Muş Valiliği ile koordineli hareket ettiklerini anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, şehrin alt kısmında 40 santimetreyi, üst bölgelerinde ise 80 santimetreyi aşan kar kalınlığı olduğunu belirtti. 724 esasına göre karla mücadele çalışması yürüttüklerini kaydeden Bozkurt, kar yağışına rağmen sürdürülen çalışmalara destek verip aralıksız görev yaptıklarını dile getirdi.

MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ
MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ
MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ
MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ
MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ
MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ
MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ

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Abdullah Avcı, Bozkurt, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUŞ'TA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, KAR KÜREDİ - Son Dakika
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