Muş'ta Çocuklar Karla Eğleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muş'ta Çocuklar Karla Eğleniyor

Muş\'ta Çocuklar Karla Eğleniyor
16.01.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasköy'deki çocuklar, el yapımı patenlerle karın keyfini çıkarıyor, yokuşlarda kayıyorlar.

Muş'un Hasköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar poşet, naylon, kızak ve kendi el becerileriyle yaptıkları patenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Muş'ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları el yapımı demir patenlerle köyün yokuşlu yollarını adeta kayak pistine çevirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Zaman zaman yolların kar temizleme ekipleri tarafından açılması nedeniyle üzüldüklerini dile getiren çocuklar, buna rağmen fırsat buldukça farklı alanlarda kayarak karın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Patenlerini kendi el becerileriyle yaptıklarını belirten çocuklardan Miraç Menteş, "Her kar tatilinde buraya geliyoruz. Kar tatillerini çok seviyoruz. Bazen patenlerimizi okula da götürüp orada kayıyoruz. Demir patenlerimizi kendimiz yapıyoruz. Biz buna paten demiyoruz, 'guşen' diyoruz" dedi.

Alperen Coşkun ise tatilde köye geldiğini söyleyerek, "Okul zamanı da okulda kayıyoruz. Çok eğlenceli. El yapımı demir patenler yaptık. Bazen yollar kardan temizlenince üzülüyoruz ama başka bir yerde kendimize kayacak alan buluyoruz. Burası Muş, yolları yokuşlu, her zaman kayacak yer bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Ayaz Uslu da her kış mevsimini kayarak değerlendirdiklerini belirterek, "Okullar tatil olduğunda buraya geliyoruz. Kar tatillerini çok seviyoruz. El yapımı patenlerimiz var. Yapımını dedemden öğrendik, abim yaptı, sonra bana kaldı. Arkadaşlarımızla sürekli kayıyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Hasköy, Yerel, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta Çocuklar Karla Eğleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:35:23. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Çocuklar Karla Eğleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.