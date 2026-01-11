Muş\'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalanırken, çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Malazgirt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bostankaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Alınan ihbar üzerine bölgede operasyon düzenleyen ekipler, M.Y. ve M.S. isimli şahısların izinsiz kazı yaptığını tespit ederek suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Operasyonda 1 adet jeneratör, 1 adet dalgıç pompa, 1 adet delici-kırıcı, 1 adet beton kırıcı takımı, 1 adet kürek, 500 metre elektrik kablosu, 45 metre su hortumu, 7 metrelik sallama merdiven, 3 adet murç ve 30 metre halata el konuldu. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alınarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda haklarında adli işlem başlatıldı. - MUŞ