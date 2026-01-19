Muş'ta Karlar Yolları Kapatıyor

Muş'ta gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizlik çalışması başlattı. Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
350 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Kar yağışı sebebiyle Muş merkez ve ilçelere bağlı 350 köyün yolu ulaşıma kapandı. Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
