Muş'ta Keloid Tedavisi Başarıyla Tamamlandı

Muş'ta kulağında "keloid" oluşan hasta, başarılı ameliyatla sağlığına iyileşti.

Sağ kulağında ileri derece keloid (Bir cilt yarasının iyileşmesinden sonra, vücudun aşırı kolajen üretmesine bağlı olarak yaranın olduğu yerde oluşan, orijinal yara izinden daha büyük hale gelen düzensiz görüntüdeki kabarık, sert ve pürüzsüz iz) bulunan 32 yaşındaki kadın, Muş Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Işık ve ekibince kontrolleri yapılan hasta, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Işık, basın mensuplarına, keloid oluşumunun vücuttaki yara iyileşme mekanizmasının kontrolsüz çalışmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Hastanın ağrı ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Işık, "Daha önce yapılan cerrahiden sonra keloid daha agresif şekilde tekrar etmişti. Keloid tedavisindeki en zor nokta, hastalığın doğası gereği tekrar etme riskinin yüksek olmasıdır. Bu hastamızda iki önemli zorluk vardı. Birincisi kulağın kendine özgü ve hassas yapısını mümkün olduğunca korumak, ikincisi ise keloidin tekrar etme ihtimalini en aza indirmekti." dedi.

Plastik cerrahi literatüründe yer alan özel bir teknik kullandıklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"İlk ameliyatta kulağın şeklini maksimum düzeyde koruyarak lezyonun büyük kısmını çıkardık. Ardından hastanın kendi hücrelerinden oluşturulan özel bir tedavi protokolü uyguladık. Takip sürecinde birkaç seans daha tedavi gerçekleştirdik. İkinci ve üçüncü girişimlerde de aynı yöntemi kullanarak nüks riskini minimuma indirmeyi hedefledik. Şu anki takiplerinde hastamızda herhangi bir nüks bulgusu yok. Ağrı, kaşıntı ve akıntı şikayetleri tamamen geriledi. Sonuçtan oldukça memnunuz."

Hastanın babası Abdülbaki Aydemir ise "Yaklaşık 6 ay önce tedavi sürecine başladık. Bu süreçte ameliyat oldu ve iki-üç seanslık bir tedavi uygulandı. Allah'a şükür kızımın durumu çok iyi." diye konuştu.