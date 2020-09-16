Son dakika haber: "Kemer seni maske herkesi korur" kampanyası - Son Dakika

Muş Taksiciler Derneğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yolcuların maske takma ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri amacıyla taksi ve duraklara "Kemer seni, maske herkesi korur" yazılı broşürler asıldı.

Dernek Başkanı Erkan Kandemir, gazetecilere, yolcuların tedbirler konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla kampanyayı başlattıklarını başlattıklarını belirtti.

Bu kapsamda,13 durak ile 130 araca broşür asıldığını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Herkesin bu konuda büyük hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Araçlarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. 3 kişiden fazla yolcu almıyoruz. Maskesiz araç kullanmıyoruz ve yolucu almıyoruz. Bizim için insan sağlığı daha önemli."