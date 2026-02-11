Muş'ta Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri - Son Dakika
Muş'ta Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri

11.02.2026 15:39
Muş'ta Tarım ve Orman ekipleri, Ramazan öncesi gıda güvenliği için marketleri denetledi.

Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesi kentteki market ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde fiyat etiketleri, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata aykırı uygulamalar incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, 2025'te 3 bin 400 denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazan ayı öncesi denetimlerin sürdüğünü belirten Gönç, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı süresince tüketimi artacak olan ürünler başta olmak üzere, un ve unlu mamuller, et ve süt ürünleri, bunun yanında tatlı ve şekerli mamulleri satan işletmelere yönelik denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Hijyen kuralları başta olmak üzere, saklama koşulları, etiket bilgileri, son kullanma tarihi gibi kriterler yönünden denetimler yapıyoruz. Gıda konusu, bütün paydaşların sorumluluk alması gereken bir konu. Bu anlamda tüketicilerimizin de olumsuz bir durumla karşılaşması durumlarında bize ulaşabilecekleri birçok iletişim kanallarımız mevcut. Alo 174 ve CİMER gibi kanallardan bize ulaşabilmeleri mümkün."

Kaynak: AA

